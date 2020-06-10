شكرا لمتابعة خبر عن الحكومة اليمنية : يجب محاسبة المجرمين والدفاع عن حرية الصحافة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أدان رئيس حكومة اليمن معين عبد الملك، التهديدات التي وجهت للصحفي فتحي بن لزرق بالقتل كما أكد محاسبة المجرمين والدفاع عن حرية الصحافة.

وقال عبد الملك إن "حرية التعبير والعمل الصحفي حجر زاوية لأي بلد ديمقراطي وضمان رئيسي للعدالة والحرية".

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وأشار، أن "السقوط في وحل استهداف الصحافة من الاغتيال الغادر للصحفي نبيل القعيطي إلى التهديد السافر للصحفي فتحي بن لزرق بالقتل لا يجب أن يمر أو يخضع لأي حسابات صغيرة..الدفاع عن حرية الصحافة دفاع عن حريتنا جميعا".

من جانبه قال الصحفي فتحي بن لزرق: إنه تعرض "للتهديد بالقتل من قبل القيادي في المجلس الانتقالي يحيى غالب الشعيبي".

تعرضت للتهديد بالقتل من قبل القيادي في المجلس الانتقالي يحيى غالب الشعيبي. ان قُتلت فاعلموا ان هذا الرجل نفذ تهديده فعليا.

وهذا بلاغ مني لكل الشعب اليمني من اقصاه الى اقصاه يحيى غالب قاتلي لاذنب لنا الا اننا اخترنا اليمن واهله ولن نبيعه هذه تهمتنا وجريمتنا وليس لنا تهمة سواها.

وأضاف "إن قُتلت فاعلموا أن هذا الرجل نفذ تهديده فعليا.

وهذا بلاغ مني لكل الشعب اليمني من أقصاه إلى أقصاه يحيى غالب قاتلي".

وتابع لزرق، أن "لا ذنب لنا إلا أننا اخترنا اليمن وأهله ولن نبيعه هذه تهمتنا وجريمتنا وليس لنا تهمة سواها".

لست مسؤولا ولاقياديا في اي حزب وليس لي منصب ولااتنقل بين عواصم الدول.

اعيش في عدن بين الناس ينالني ماينالهم خيرا وشرا.

انا ابن هذه اليمن العظيمة وارفض بيعها للأجنبي والغريب. هذه مشكلتي وتهمتي ولا شيء غير ذلك.