شكرا لمتابعة خبر عن شاهد بالفيديو : الجيش الوطني يشن قصف عنيف على مواقع الحوثيون ويسيطر عليها في صرواح والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أظهر فيديو مصور لحظات قصف قوات الجيش الوطني لمواقع جماعة الحوثي في جبهة صرواح بمحافظة مأرب والسيطرة عليها في معارك امس الثلاثاء.

وحررت قوات الجيش الوطني امس الثلاثاء، مواقع ومرتفعات جديدة في جبهة صرواح مكبدة جماعة الحوثي خسائر فادحة في الأرواح والعتاد.

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وبحسب مصدر عسكري فإن قوات الجيش الوطني شنت هجوماً مباغتاً على مواقع ومرتفعات كانت تتمركز فيها جماعة الحوثي في مديرية صرواح تمكنت من خلاله تحرير مواقع ومرتفعات في جبهة صرواح.

واضاف المصدر ان مدفعية الجيش الوطني ومقاتلات التحالف استهدفتا تعزيزات ومواقع متفرقة لجماعة الحوثيفي ذات المديرية، وأسفر القصف والغارات عن تفجير مخزني سلاح وتدمير ثلاثة أطقم وعربتين، وتكبيد الحوثيون خسائر بشرية ومادية كبيرة.