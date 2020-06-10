شكرا لمتابعة خبر عن اللجنة الوطنية : تعلن عن تسجيل أعلى حصيلة يومية للوفيات فيروس كورونا وإصابات جديدة في عدة محافظات يمنية والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أعلنت اللجنة الوطنية العليا لمواجهة كورونا، مساء امس الثلاثاء، تسجيل إصابات جديدة بالوباء في عدة محافظات يمنية وأعلى حصيلة يومية للوفيات خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وقالت اللجنة التابعة للحكومة الشرعية في نشرتها اليومية -إنها رصدت (28) حالة إصابة مؤكدة منها (4) حالات وفاة بالإضافة إلى 11 وفاة لحالات مسجلة مسبقا.

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وأوضحت اللجنة أنها سجلت (14) إصابة عدن، و (5) تعز و (8) في لحج، منها (4) حالات وفاة، وإصابة في أبين.

ورصدت اللجنة وفاة (11) حالة مسجلة مسبقا وهي كالتالي: (3) المكلا (2) تعز (1) أبين (1) الضالع (2) شبوة (2) مأرب

وبحسب بيانات اللجنة، فقد بذلك ارتفع إجمالي الحالات المسجلة ل (524) حالة بينها (127) حالة وفاة و(23) حالة شفاء.