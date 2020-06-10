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عدن - ياسمين التهامي - عاجل: تسرسب معلومات خطيرة عن ترتيبات لبدء التدخل التركي «عسكرياً» في اليمن .. تفاصيل !

نشرت قناة العربية الحدث تغريدة على حسابها الرسمي على تويتر قالت فيها ان تركيا بدأت بتجنيد مقاتلين في سوريا لارسالهم للقتال في اليمن.



وذكرت القناة السعودية حسب تصريحات للمرصد السوري ان تركيا بدات العمل على تجنيد سوريين لارسالهم الى اليمن ولم توضح القناة أي تفاصيل اخرى.

جديد اب برس

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وتشارك تركيا عبر مقاتلين سوريين ومن جنسيات اخرى في القتال الدائر في ليبيا إلى جانب قوات الوفاق الليبية المعترف بها دوليا بناء على طلب رسمي من الوفاق ضد قوات اللواء المتقاعد خليفة حفتر المدعوم إماراتيا وتمكنت من تحرير مناطق واسعة كانت تحت سيطرة قوات حفتر .