محافظ حضرموت يناشد الحكومة التدخل العاجل لمعالجة آثار السيول التي ضربت المحافظة

ناشد محافظ حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء الركن فرج سالمين البحسني، رئاسة الجمهورية والحكومة، بالتدخل العاجل لمواجهة الأضرار الكارثية التي خلفتها السيول الجارفة في المديريات الغربية بحضرموت.



ووفقاً للمكتب الاعلامي بالمحافظة، فقد "طالب المحافظ البحسني، رئاسة الجمهورية بالتدخّل بصورة عاجلة لتمكين السلطة المحلية بالمحافظة من إصلاح الأضرار في القطاعات المذكورة، وعودة عجلة الحياة والتعافي من كارثة السيول".



وأشار في مناشدته إلى حجم الأضرار الكارثية التي خلفتها الأمطار والسيول الجارفة في المديريات الغربية بحضرموت (حجر – يبعث – بروم ميفع) .



وذكر أنها تسببت بثلاث وفيات مباشرة وأخرى غير مباشرة، وأضرار فادحة في البنية التحتية، وأضرار كبيرة في بيوت المواطنين بين هدم كلي وجزئي، ووصول الإحصائية إلى نزوح (2200) أسرة، وأصبحوا دون مأوى.



وفي أواخر الاسبوع الماضي، ضرب منخفض جوي محافظة حضرموت، نتج عنها أضراراً كبيرة في البنية التحتية، وخصوصاً في المديريات الغربية بالمحافظة.

