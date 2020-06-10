شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الصحة بصنعاء تعلن هذا الخبر الهام للجميع عن حالة العدوى بفيروس "كورونا" وتطبيق ما ورد (تفاصيل) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - نشر المركز الوطني للتثقيف والإعلام الصحي والسكاني التابع لوزارة الصحة العامة والسكان في صنعاء، اليوم الثلاثاء، تعريف قياسي عن حالة الإصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19). شاهد تكملة الخبر في الأسفل جديد "الخليج 365" Advertisements وبحسب ما نشرته وزارة الصحة، فإنه يوصى بتطبيق المخطط الوارد أدناه لأغراض تشخيص الحالات التي ينبغي فحصها للتأكد من الإصابة بالعدوى المستجدة بفيروس كورونا.

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