شكرا لقرائتكم خبر عن عـــاجل : طيران التحالف يشن غارات عنيفة على العاصمة صنعاء.. (الأماكن المستهدفة) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أفادت مصادر محلية بأن طائرات التحالف تحلق هذه الأثناء بشكل مكثف في أجواء العاصمة صنعاء. وأضافت المصادر أنه سمع دوي إنفجارات في بعض المناطق الواقعة بضواحي العاصمة صنعاء، وسط تحليق للطيران في أجواء العاصمة وعدد من مديريات صنعاء. شاهد تكملة الخبر في الأسفل جديد "الخليج 365" Advertisements

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