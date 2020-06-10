شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. أكبر مذبحة في التاريخ.. لماذا سميت المنطقة الواقعة غربي صنعاء (بـمَذبّح).. (وهذا ماحدث بها) "فيديو" والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - من مننا لا يعرف منطقه مَذبّح في غرب العاصمة صنعاء!! ولكن الكثيرين لايعرف لماذا سميت بهذا الاسم!!

إنه فصل من فصول نحر وذبح الغزاة الأتراك العثمانيين في اليمن بل هى مذبحة الأناضول حيث سميت منطقة (مَذبّح ) بهذا الإسم!! لوقوع أكبر مذبحة حدثت في التاريخ على أعتاب طوق مدينة صنعاء من الجهة الغربية. شاهد تكملة الخبر في الأسفل

جديد "الخليج 365"

والإسم الحقيقي لمنطقة مَذبّح هو مَذبـّــح اناضــــول حيث كان الأتراك (العثمانيين) لا يحتاجوا لغزو أي بلد وإحتلاله لأكثر من (5) ألف إلى (10) ألف مقاتل ليحتلوه وكان صيتهم يسبقهم في أغلب دول العالم التي كانت معظمها تستسلم لهم دون قتال.

إلى أن أتوا العثمانيون الى اليمن غزاة ب(7) ألف مقاتل، فتم إبادتهم خلال إسبوع فعززت تركيا ب(40) ألف مقاتل، فأُبيد أكثرهم على أيدي اليمنيين، فألحقت بعدها بتعزيز (40) ألف مقاتل أيضاً ليصبحوا (87) ألف مقاتل.

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فتوجه جزء كبير من هذه الحملة إلى صنعاء بعد معارك شرسة خاضها جيش الغزو العثماني مع قبائل رداع وحجه وعمران وصعده حتى وصلوا إلى أعتاب صنعاء من الجهةالغربيه منطقة(مذبح) بجيشهم وهو يفوق (25) ألف مقاتل.

فدارت على أعتاب صنعاء أشنع وأشرس معركة تلقاها الأتراك في التاريخ حيث قُتل في يوم واحد من الأتراك (12) ألف جندي ولهذا أطلق عليها مسمي مَذبّح.

وللعلم ان بين ألـ (87) ألف جندي تركي الذين أتوا الى اليمن لم يعود منهم إلى تركيا سوى 5 آلاف جندي فقط ولا زال الأتراك في إسطنبول يبكون عليهم إلى يومنا هذا.

وتم تخليد قتلاهم بأغاني شعبية بلغ عددها سبع اغاني شعبية فلوكلوريه تتواراثها الاجيال جيل بعد جيل، ويتناوب على أدائها الفنانيين الاتراك كجزء من التراث الشعبي التركي كذكرى لا ولن تمحى من ذاكرة الشعوب.

وبألحان واداء ابكى الملايين من الشعب التركي ومعهم تعاطف الكثير من شعوب العالم، واليكم كلمات الأغنية بالتركية والترجمة بالعربية مع مقطع فيديو بذلك.

ليس هناك سحب في الجو، ما هذا الدخان؟

لم يمت أحد في الحي لم هذا الصراخ ؟

تلك الأراضي اليمنية لم هي وعرة جدا

آه يالهذه اليمن.. لقد سحقت زهرتها

من يذهب اليها لا يعود أتعجب لماذا ؟

هنا قلعة “هوش” (قلعة عثمانية بين تعز وصنعاء) الطريق إليها متعرج إلى أعلى

من يذهب اليها لا يعود اتساءل عن السبب ؟

البزق يعزف من أمام الثكنات

انه ليوجع قلبي بأنه حافي القدمين

الفتيات يبكين على من ذهب إل اليمن

آه يالهذه اليمن زهراتها الحلبة

من يذهب اليها لا يعود أتعجب لماذا؟

هنا قلعة هوش الطريق إليها متعرج إلى أعلى

من يذهب اليها لا يعود اتساءل عن السبب؟

من أمام الثكنات .. يأتي صوت جندي احتياط

انظروا ماذا يوجد في حقيبته

حذاؤه وطربوش أحمر ..

آه يالهذه اليمن زهراتها الحلبة

من يذهب اليها لا يعود أتعجب لماذا؟

هنا قلعة هوش الطريق إليها متعرج إلى أعلى

من يذهب اليها لا يعود اتساءل عن السبب؟

الأوز يتجول أمام الثكنات

يدي وذراعاي وقلبي المتألم يرتعشان

الفتيات يبكين على من ذهب إلى اليمن

آه يالهذه اليمن زهراتها الحلبة

من يذهب اليها لا يعود أتعجب لماذا؟

هنا قلعة هوش الطريق إليها متعرج إلى أعلى

من يذهب اليها لا يعود اتساءل عن السبب؟

أمام الثكنةعربة تجرها الخيول

قائدنا يوزع المهام

اننا ذاهبون أيها الرقيب

آه يالهذه اليمن زهراتها الحلبة

من يذهب اليها لا يعود أتعجب لماذا؟

هنا قلعة هوش الطريق إليها متعرج إلى أعلى

من يذهب اليها لا يعود اتساءل عن السبب !؟