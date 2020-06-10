شكرا لقرائتكم خبر عن ورد الان.. شركة النفط اليمنية تصدر اعلان هام بتدشين اجراءت جديدة في كل المحطات "تفاصيل" والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - اعلنت شركة النفط اليمنية إن قوى العدوان ما تزال تحتجز 15 سفينة محملة بالمشتقات النفطية قُبالة ميناء جيزان.

وأوضحت الشركة في بيان صادر عنها أن قوى العدوان تواصل احتجاز تلك السفن لفترات مختلفة تصل في أقصاها إلى ما يزيد عن 78 يوماً رُغم استكمالها لإجراءات آلية التحقق والتفتيش في جيبوتي وحصولها على التصاريح الأممية للدخول إلى ميناء الحديدة. شاهد تكملة الخبر في الأسفل

جديد "الخليج 365"

Advertisements

وأشارت إلى أنه لم يتم السماح بدخول أي شُحنة نفطية إلى الميناء منذ وصول السفينة "ديستيا بوتشي" إلى غاطس ميناء الحديدة بتاريخ 23 مايو الماضي والتي تم احتجازها لفترة تتجاوز 50 يوماً رغم حُصولها على تصريح الأمم المتحدة بعد تأخيرها تعسفياً لسبعة أيام في ميناء جيبوتي.

واعتبرت شركة النفط اليمنية خلو غاطس وأرصفة ميناء الحديدة من سُفن المُشتقات النفطية منذ أكثر من 11 يوماً، مُؤشرا خطيرا يبين درجة تصعيد العدوان الراهن وخطورة التداعيات المُحتملة في حال استمرت قرصنة دول العدوانية بهذه الهمجية، لما لذلك التعسف الإجرامي من آثار كارثية على المستوى الإنساني وفي ظل جائحة كورونا، وضرورة تأمين احتياجات القطاعات الخدمية من المشتقات النفطية وعلى رأسها قطاعات الصحة والنظافة والمياه.

وحملّت شركة النفط قُوى العدوان مسؤولية التداعيات الناجمة عن الحصار والقرصنة البحرية المُستمرة وكافة النتائج المُترتبة على سياسة العقاب الجماعي التي تنتهجها منذ عدة سنوات في إطار حربها الإقتصادية.

وأكدت أن هذا التصعيد لا يعدو عن كونه محاولة من قبل قوى العدوان لتكوين بؤر وبائية عبر صناعة أزمات تموينية تدفع المواطنين للتخلي عن الإجراءات الاحترازية والازدحام الاضطراري أمام المحطات البترولية للحصول على احتياجاتهم من المشتقات النفطية.

كما حملت الشركة الأُمم المتحدة مسؤولية الإرتهان المتواصل لمزاجية قوى العدوان وتخليها عن إلتزاماتها لا سيما في هذه المرحلة التي تستوجب العمل بجدية لمساندة الجهود الحكومية والمجتمعية لمواجهة الخطر الوبائي.

وأشارت إلى أنه ومن منطلق الحرص على تلبية احتياجات السوق المحلية والحفاظ على مستويات الاستقرار التمويني لأطول فترة ممكنة، ستلجأ الشركة إلى البدء بتطبيق نظام الترقيم في المحطات البترولية.

ولفتت إلى أنه سيتم البدء بتطبيق نظام الترقيم اعتباراً من صباح يوم غد الأربعاء مع العمل على تغطية احتياجات أهم القطاعات الخدمية المرتبطة بمعيشة المواطنين وبحسب الإمكانيات التموينية المتاحة.

وشددت الشركة في بيانها على ضرورة الالتزام الكامل بكافة الاحتياطات الوقائية من فيروس كورونا مع التأكيد على أنه لن يُسمح بتواجد أكثر من شخص واحد في كل وسيلة نقل ..داعية المواطنين إلى عدم الهلع والإبلاغ عن أي مخالفات أو تجاوزات على الرقم (836552) .