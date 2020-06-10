شكرا لمتابعة خبر عن إغلاق جميع المحطات النفطية في العاصمة صنعاء وأزمة خانقة تضرب المناطق الخاضعة للحوثيون والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - قالت مصادر محلية ان وزارة الداخلية بحكومة الحوثيين ، بصنعاء وجهت باغلاق كافة محطات النفط بشكل كامل.

وحسب المصادر ان عناصر تابعة لجماعة الحوثي اقدمت مساء امس باغلاق المحطات في صنعاء تحت قوة السلاح.

جديد الخليج 365 قد يهمك ايضاً:

بالفيديو : هند القحطاني ترقص هي وبناتها على التيك توك

الكشف عن الحالة الصحية لرجاء الجداوي بعد حقنها بدم المتعافين من كورونا

مذيعة الجزيرة علا الفارس تهز الخليج وتستفز السعوديين بكلمتين فقط ..وشمس الكويتية تفقد صوابها وترد بهذه الطريقة

بالفيديو .. مذيعة MBC “لجين عمران“ تكشف حقيقة زواجها من رجل أعمال إماراتي .. وورطتها مع أطباء التجميل !

شاهد : الفنانة المغربية مريم حسين تبصق في وجه رامز جلال وتسبه.. هذا ما قالته عن الـ 10 مليون دولار (فيديو)

هل تذكرون ’’سارة’’ زوجة ”العكيد معتز” نجم ’’باب الحارة’’ شاهد كيف ظهرت بشكل جذاب وجمال فاتن لن تعرفها (صور)

Advertisements

مغتصب أطفال الرياض .. مغردون يطلون هاشتاق يتصدر ترند السعودية .. تفاصيل مدهشة

أسيل عمران تُثير غضب الشارع السعودي بعد ظهورها في مسلسل “مخرج 7” وكلامها بشأن المثلية.. شاهد

ملياردير سعودي يتزوج اجمل نجمة في مسلسل "باب الحارة" ويضع شرطين .. والنجمة توافق على كل شروطه من بينها ترك المسيحية ودخول الاسلام

أخيرآ : خادمة نانسي عجرم تحسم الجدل وتعترف أمام القاضي بالعمل الفاضح الذي كان يقوم به زوج نانسي أثناء دخول الشاب السوري فقتله خشية من الفضيحة (تفاصيل)

|| لمتابعة جميع أخبار الخليج 365 عبر " Google news " أولاً بأول لكي لا يفوتك أي جديد

الى ذلك كشفت مصادر مطلعة في شركة النفط اليمنية - فرع جماعة الحوثي - عن بدء جماعة الحوثي بافتعال أزمة في المشتقات النفطية لرفع أسعارها .

وقالت المصادر امس الثلاثاء أن الحوثيين بدئوا بافتعال أزمة في المشتقات النفطية لرفع أسعارها والتي مازالت من أغلى دول العالم في إطار سياسة جماعة الحوثي لتحقيق مكاسب مالية لصالحهم وافقار الشعب اليمني والذي أصبح لا يحرك ساكنا .

وأضافت المصادر أن الحوثيين بدئوا بتقليل الكمية إلى المحطات في مناطق سيطرتهم في إطار سياسية جماعة الحوثي والتي ترتكز على اختلاق الأزمة ورفع الأسعار في السوق السوداء ثم توفيره بالسعر التي تريد بعد تهيئة المواطنين والذين أصبح لديهم صناعة بشرائه بالسعر التي تريد كأفضل من انعدامه .

وأكدت المصادر أن الحوثيين بدئوا بحملة إعلامية لتحميل دول التحالف العربي مسؤولية رفع الأسعار وهي سياسية أصبحت معروفة لدى غالبية اليمنيين .

وأعلن متحدث شركة النفط التابع للحوثيين عن تأثر كل القطاعات الحيوية بشكل مباشر باحتجاز المشتقات النفطية كونها ترتكز على مادة الوقود منها القطاع الصحي هو ما يكشف إستغلال جماعة الحوثي لوباء كورونا للمتاجرة بدماء اليمنيين .