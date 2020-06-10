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عدن - ياسمين التهامي - الملك سلمان يثلج صدور المواطنين والمقيمين بقرار رفع حظر التجول كليا في جميع مناطق المملكة .. تفاصيل البيان !

جديد اب برس Advertisements ت السعودية ، اليوم الثلاثاء، رفع حظر التجول جزئيا في كل مناطق المملكة ابتداء من اليوم الأحد من الساعة التاسعة صباحا حتى الخامسة مساء، والإبقاء على حظر التجول طوال الأربع والعشرين ساعة في مكة. وبحسب وكالة الأنباء السعودية (واس)، صدر أمر من العاهل السعودي، الملك سلمان، رفع منع التجول جزئيا في جميع مناطق المملكة ابتداء من اليوم الأحد مع الإبقاء على منع التجول الكامل في مكة المكرمة والأحياء المعزولة سابقا الرياض. كما أعلنت المملكة السماح بعودة بعض الأنشطة الاقتصادية والتجارية للعمل خلال الفترة من 29 أبريل/نيسان وحتى 13 مايو/آيار، واستمرار منع التجمعات للأغراض الاجتماعية لأكثر من خمسة أشخاص مثل: مناسبات الأفراح ومجالس العزاء وغيرهما. كما وجه الملك سلمان أن تتولى وزارة الداخلية التنسيق مع الجهات المعنية الأخرى أي تعديلات على الإجراءات المتعلقة بمنع التجول تتطلبها المستجدات الصحية، كما حث القرار المواطنين والمقيمين وأرباب الأعمال على استشعار المسؤولية والتقيد بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية. يشار إلى أن الملك سلمان أمر بفرض حظر التجول لمدة 21 يوما من الساعة السابعة مساء وحتى الساعة السادسة صباحا ابتداء من 23 مارس/آذار الماضي للحد من انتشار فيروس كورونا . وأعلنت وزارة الصحة السعودية، أمس السبت، تسجيل 1197 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، مما رفع العدد الإجمالي إلى 16299 إصابة. وقال المتحدث باسم الوزارة محمد العبدالعالي في مؤتمر صحفي إن 115 من الإصابات تعد من الحالات الحرجة، مشيرا إلى حدوث 166 حالة تعافي ليصل إجمالي المتعافين إلى 2215 حالة.

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