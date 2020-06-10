شكرا لقرائتكم خبر عن بالفيديو لأول مرة.. ناصر نجل الشيخ السعودي .. يخرج عن صمتة .. ويفجر مفاجئة مدوية عن علاقة والده بالقاتل اليمني وكيف غدر به ودوافع الجريمة .. تفاصيل هامة! والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - بالفيديو لأول مرة.. ناصر نجل الشيخ السعودي .. يخرج عن صمتة .. ويفجر مفاجئة مدوية عن علاقة والده بالقاتل اليمني وكيف غدر به ودوافع الجريمة .. تفاصيل هامة!

روى “ناصر”، نجل الشيخ مسفر بن ناصر بن وقيان القحطاني ، تفاصيل مقتل والده على يد وافدين يمنيين بعسير ودوافع ارتكابهما للجريمة.

وقال في مداخلة تليفونية مع برنامج ” يا هلا” المذاع على قناة “روتانا خليجية” : “الوالد من أهل الشرقية، وديرتنا حنا في محافظة الحرجة منطقة عسير، وعندنا مزارع وبيت كبير نبنيه هناك، وراح الوالد من 3 شهور لمنطقتنا في الجنوب من أجل تجهيزات الصيف، وأنا من يوم 24 رمضان إلى يوم الحادث كنت معه”.

وأضاف: “كان عندنا عامل يمني يشتغل طباخ في المزرعة منذ حوالي شهر وكان يعمل بالرياض قبلها، ولم يكن هناك مشاكل بل كان الوضع طبيعيًا، وقبل الحادث بليلة جاء معه عامل ثاني، لا نعرفه، فقال لي والدي في الصباح، احنا نعطي هذا العامل حسابه ويغادر لأن بدينا ما نرتاح يجيب لنا ناس في بيتنا بدون إذننا “.

جديد اب برس

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أعطاه مستحقاته

وتابع : “أعطاه الوالد مستحقاته وزيادة واعتذر منه وقال له أنا رجال بسافر خلال الفترة هذه، وهذه رواتبكم وزيادة، وكان عنده سيارة “لاند كروزر” اللي هرب فيها هذه، وكانت إطارتها تالفة ، وقام العمال بإصلاح الإطارات، ويجهزوا له السيارة، وراح الرجال”.

ساعد في سرعة القبض

وأكمل: “في اليوم التالي صحيت الوالد وسويت له الفطور، قال لي أنا بطلع لـ”الحرجة” في شارع تجاري هناك، قال بتسوق فيه نصف ساعة وبرجعلك، بعدها فقدت الوالد خلال الساعة ،واتصلت بواحد من الربع اللي كان حاضر بعد المشكلة هذه وهو من ساعد في سرعة القبض عليهم . واختتم: “الجناة الاثنين ركبوا مع الوالد بعد أن أشارا له بأن سيارتهما تعطلت، وجاء واحد منهما غدر به من الخلف، وكان الدافع هو السرقة، وتم ذلك بمشاركة الشخص الآخر الذي بات عندنا قبلها بليلة”.

روى “ناصر”، نجل الشيخ مسفر بن ناصر بن وقيان القحطاني ، تفاصيل مقتل والده على يد وافدين يمنيين بعسير ودوافع ارتكابهما للجريمة. وقال في مداخلة تليفونية مع برنامج ” يا هلا” المذاع على قناة “روتانا خليجية” : “الوالد من أهل الشرقية، وديرتنا حنا في محافظة الحرجة منطقة عسير، وعندنا مزارع وبيت كبير نبنيه هناك، وراح الوالد من 3 شهور لمنطقتنا في الجنوب من أجل تجهيزات الصيف، وأنا من يوم 24 رمضان إلى يوم الحادث كنت معه”. وأضاف: “كان عندنا عامل يمني يشتغل طباخ في المزرعة منذ حوالي شهر وكان يعمل بالرياض قبلها، ولم يكن هناك مشاكل بل كان الوضع طبيعيًا، وقبل الحادث بليلة جاء معه عامل ثاني، لا نعرفه، فقال لي والدي في الصباح، احنا نعطي هذا العامل حسابه ويغادر لأن بدينا ما نرتاح يجيب لنا ناس في بيتنا بدون إذننا “. أعطاه مستحقاته وتابع : “أعطاه الوالد مستحقاته وزيادة واعتذر منه وقال له أنا رجال بسافر خلال الفترة هذه، وهذه رواتبكم وزيادة، وكان عنده سيارة “لاند كروزر” اللي هرب فيها هذه، وكانت إطارتها تالفة ، وقام العمال بإصلاح الإطارات، ويجهزوا له السيارة، وراح الرجال”. ساعد في سرعة القبض وأكمل: “في اليوم التالي صحيت الوالد وسويت له الفطور، قال لي أنا بطلع لـ”الحرجة” في شارع تجاري هناك، قال بتسوق فيه نصف ساعة وبرجعلك، بعدها فقدت الوالد خلال الساعة ،واتصلت بواحد من الربع اللي كان حاضر بعد المشكلة هذه وهو من ساعد في سرعة القبض عليهم . واختتم: “الجناة الاثنين ركبوا مع الوالد بعد أن أشارا له بأن سيارتهما تعطلت، وجاء واحد منهما غدر به من الخلف، وكان الدافع هو السرقة، وتم ذلك بمشاركة الشخص الآخر الذي بات عندنا قبلها بليلة”.