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عدن - ياسمين التهامي - عاجل..الكشف عن سبب وفاة رئيس الجمهورية والحكومة تنعي الرئيس في بيان رسمي وتوجه التعازي للشعب .. تفاصيل طارئة !

جديد اب برس Advertisements ت حكومة بوروندي عن وفاة رئيس الجمهورية بيير نكورونزيزا جراء توقف نبض قلبه في 8 يونيو 2020. وفاة رئيس الجمهورية بنوبة قلبية ونشرت الحكومة البوروندية بيانا على حسابها في “تويتر” قالت فيه: تعلن حكومة جمهورية بوروندي ببالغ الحزن عن الوفاة غير المتوقعة لفخامة رئيس جمهورية بوروندي بيير نكورونزيزا، التي وقعت في مستشفى Cinquantenaire بمدينة كاروزي بعد توقف القلب في 8 يونيو 2020″. ت حكومة بوروندي عن وفاة رئيس الجمهورية بيير نكورونزيزا جراء توقف نبض قلبه في 8 يونيو 2020. وفاة رئيس الجمهورية بنوبة قلبية ونشرت الحكومة البوروندية بيانا على حسابها في “تويتر” قالت فيه: تعلن حكومة جمهورية بوروندي ببالغ الحزن عن الوفاة غير المتوقعة لفخامة رئيس جمهورية بوروندي بيير نكورونزيزا، التي وقعت في مستشفى Cinquantenaire بمدينة كاروزي بعد توقف القلب في 8 يونيو 2020″.

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