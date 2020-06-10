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عدن - ياسمين التهامي - السلطات السعودية: الاعلان عن .. إقامة بلا رسوم للوافدين وتأجيل بعض الرسوم .. تفاصيل !

أوضح وزير المالية السعودية الدكتور محمد جدعان، أنه وبسبب الظروف العصيبة التي يعيشها العالم بأسره، والتي تمر فيها كذلك الدول العربية الشقيقة، إتخذت المملكة عدد من التدابير الخاصة لحماية المواطنين والمقيمين، ولتوفير كافة السبل لحماية أبناء شعبنا من أي ضرر قد يصيبهم لا قدر الله بسبب تفشي فايروس كورونا كوفيد 19 المستجد.

جديد اب برس

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ولهذا فأن أولى الخطوات تتمثل في إعفاءات وتأجيل بعض المستحقات الحكومية لتوفير سيولة للقطاع الخاص ومنها الإعفاء من المقابل المالي على الوافدين المنتهية إقاماتهم من تاريخه وحتى 30 يونيو 2020م، وتمديد صلاحية تلك الإقامات لثلاثة أشهر دون مقابل.

بالإضافة لتمكين أصحاب العمل من استرداد رسوم تأشيرات العمل المصدرة التي لم تستغل خلال مدة حظر الدخول والخروج من المملكة حتى في حال ختمها في جواز السفر، أو تمديدها لمدة ثلاثة أشهر دون مقابل.

وسمحت لأصحاب العمل تمديد تأشيرات الخروج والعودة التي لم تستغل خلال مدة حظر الدخول والخروج من المملكة لمدة ثلاثة أشهر دون مقابل.