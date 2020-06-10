شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن ميريام فارس تنشر فيديو فاضح وهي تمارس تمريناتها الرياضية في المنزل.. شاهد والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبدالعظيم - أكدت الفنانة اللبنانية ميريام فارس لمتابيعيها ومحبيها على ضرورة ممارسة الرياضة بشكل مستمر، لتفادي الأمراض الجسمانية والنفسية أيضا.

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ونشرتميريام فارس عبر حسابها على Instagram مقطع فيديو لها من داخل منزلها وهي تمارس بعض التمرينات الرياضية وعلقت على الفيديو:

"المواظبة على التمارين لا تساهم فقط في التخفيف من حدة التوتر والمحافظة على اللياقة البدنية، إنما أيضاً تساهم في الحفاظ على صحتنا العقلية في الأوقات العصيبة التي نعيشها في أيامنا هذه.. تمرنوا قدر المستطاع وحافظوا على التوازن في حياتكم.. (خليك بالبيت)".