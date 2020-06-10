[ إب.. أبناء السدة يتظاهرون ضد قيادي حوثي ويطالبون برحيله ]

تظاهر المئات من أبناء مديرية السدة في مركز المديرية شرق محافظة إب، الاثنين، للمطالبة برحيل مدير المديرية المعّين من الحوثيين.



وهتف المتظاهرون برحيل الحوثيين والقيادي "أكرم الصيادي" المعين من المليشيا مديراً للمديرية.



وندد المحتجون بالجبايات التي تفرضها مليشيا الحوثي الانقلابية، على أصحاب المحلات التجارية والباعة، والانتهاكات التي تطال جميع المواطنين.



وجاب المتظاهرون شوارع مدينة السدة مرددين هتافات تطالب برحيل الصيادي وتندد بممارساته وعدد من قيادات المليشيا في المديرية، ومهددين بالتصعيد في قادم الأيام.



وتعد هذه التظاهرة من التظاهرات الشعبية النادرة التي تشهدها مدن محافظة إب، ضد المليشيا منذ أن أحكمت المليشيا سيطرتها على كامل المحافظة وشددت من قبضتها الأمنية ضد كل من يعارضها.

