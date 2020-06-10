شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. فيديو لاصحاب القلوب القوية.. حادث مروع خلال استعراض بالدراجات النارية في هذه الدولة العربية والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - وثق مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي حادث مروري مروع أثناء سباق استعراضي بالدراجات النارية بالجزائر. وأظهر الفيديو عدد من الدراجات النارية تشارك في استعراض على طريق سريع بمدينة تيبازة غرب العاصمة الجزائرية وفي نهاية المقطع وثق لحظة ارتطام إحدى الدراجات النارية بسيارة مركونة بجانب الطريق وتطاير راكبيها في الهواء . شاهد تكملة الخبر في الأسفل جديد "الخليج 365" Advertisements

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