شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. لن تصدق مافعلة وزراء حكومة كوريا الشمالية من شدة الخوف بعد ظهور كيم أمامهم (فيديو) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - كشف مقطع فيديو تفاصيل ترأس الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون، أول اجتماع للمكتب السياسي لحزب العمال، بعد التهديدات التي أطلقتها شقيقته تجاه كوريا الجنوبية. وأوضح الفيديو، قيام عدد من الوزراء بالركوع أمام “كيم” بينما كان يمر في مدخل الاجتماع، كما قاموا أيضا بتأدية التحية له بالانحناء أمامه بعد الانتهاء منه.

وأظهر المقطع مدى الرهبة الشديدة لدى المسؤولين من “كيم”، الذي لا يتوان عن اتخاذ قرارات صارمة تصل إلى الإعدام في الكثير من الأحيان. وبيّّن الفيديو حرص وزراء الحكومة والمكتب السياسي على كل كلمة تقال أثناء الاجتماع، فضلا عن الظهور بشكل جيد أمام “كيم”، كما تم مناقشة العديد من القضايا المهمة خلال هذا الاجتماع. شاهد تكملة الخبر في الأسفل

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