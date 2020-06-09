- 1/3
- 2/3
- 3/3
شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الارياني: المليشيا الحوثية تقوم بعمليات ابتزاز ونهب منظم للقطاع الصحي الخاص والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 9 يونيو 2020
متابعات_ الخليج 365
كشف وزير الإعلام معمر الارياني عن عمليات نهب وابتزاز منظم تمارسه المليشيا الحوثية على القطاع الصحي(الخاص)باسم المجهود الحربي .
وقال وزير الاعلام في تصريح صحفي "ان عشرات الشكاوي والبلاغات من الأطباء في مناطق سيطرة مرتزقة طهران "المليشيا الحوثية" تؤكد فرض المليشيا ضرائب إضافية على ملاك المستشفيات والعيادات الخاصة والعاملين في القطاع الصحي "الخاص" وابتزازهم والتضييق عليهم وارتفاع فاتورة المرضى الذين يعانون ظروفا معيشة صعبة".
وأضاف"أن المليشيا الحوثية وبعد ان دمرت القطاع الصحي "الحكومي" واوصلته لمرحلة العجز عن مواجهة تفشي الفيروسات والأوبئة، ونهبت المساعدات الطبية، اتجهت لفرض ضرائب إضافية على المستشفيات والعيادات الخاصة وشركات ومخازن الادوية بحجة المجهود الحربي غير آبهة بالاوضاع الاقتصادية والمعيشية للمواطنين".
وأكد الارياني ان هذه الممارسات إمعان حوثي في قتل اليمنيين وتدمير القطاع الصحي والحيلولة دون قيامه بأداء دوره كخط دفاعي في مواجهة تفشي الفيروسات والأوبئة، بعد أن أنشئت المليشيا مستشفيات ومحاجر خاصة لقياداتها وعناصرها مزودة بأحدث التجهيزات الطبية والأدوية تاركة باقي اليمنيين يواجهون مصيرهم.
كانت هذه تفاصيل خبر الارياني: المليشيا الحوثية تقوم بعمليات ابتزاز ونهب منظم للقطاع الصحي الخاص لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.