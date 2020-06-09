شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر أبرز عناوين "الخليج 365" الفترة المسائية لهذا اليوم.. تعرف عليها والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 9 يونيو 2020 عدن - الخليج 365 ينشر "الخليج 365" عناوين أهم وأبرز الأخبار المتعلقة بالشأن اليمني لمساء هذا اليوم الثلاثاء الموافق 9 يونيو 2020 وهي كالتالي :

قصف صاروخي ومدفعي يستهدف مواقع لمليشيا الحوثي في رازح بصعدة https://www.elyamnelaraby.com/484821/ خبير إقتصادي : القطاع الخاص الحقيقي يتواجد بصورة مكثفة أثناء الطوارئ https://www.elyamnelaraby.com/484835/ حضرموت وأزمات الكهرباء.. أين تذهب إيرادات المحافظة؟ “تقرير مصور“ https://www.elyamnelaraby.com/484841/ المليشيا تطلق نيران أسلحتها على مزارع المواطنين في الجاح جنوب الحديدة https://www.elyamnelaraby.com/484845/ مظاهرة حاشدة ضد انتهاكات وجبايات مليشيا الحوثي في سدة إب https://www.elyamnelaraby.com/484849/ وفاة مسؤول أمني في تعز بفيروس كورونا https://www.elyamnelaraby.com/484856/ استشهاد شاب وإصابة شقيقه بانفجار لغم زرعته المليشيات بالبيضاء Advertisements https://www.elyamnelaraby.com/484857/ في يوم الصحافة اليمنية.. حملة إلكترونية للتضامن مع الصحفيين ضحايا الحوثيين https://www.elyamnelaraby.com/484872/ الزبيدي يلتقي مسؤولين من بعثتي السويد وهولندا https://www.elyamnelaraby.com/484873/ وزارة حقوق الإنسان تصدر بيان هام بشأن قانون الميليشيات الجديد حول الزكاة https://www.elyamnelaraby.com/484877/ النقيب : القوات الجنوبية أصبحت أكثر قوة وأعظم كفاءة وفاعلية https://www.elyamnelaraby.com/484881/ رئيس الوزراء يناقش مع وزيرة خارجية السويد تطورات جائحة كورونا https://www.elyamnelaraby.com/484888/ الميليشيات تبتز القطاع الصحي الخاص في مناطقها تحت مسمى المجهود الحربي https://www.elyamnelaraby.com/484898/ ناطق المقاومة الوطنية يشبه الحوثية بالنازية https://www.elyamnelaraby.com/484921/

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر أبرز عناوين "الخليج 365" الفترة المسائية لهذا اليوم.. تعرف عليها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.