شكرا لقرائتكم خبر عن القوات الحكوميه تعلن تحرير عددا من المواقع العسكرية في جبهة صرواح "تفاصيل" والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - حررت القوات الحكوميه مسنودة بتحالف دعم الشرعية، اليوم الثلاثاء، مواقع ومرتفعات جديدة في جبهة صرواح غرب محافظة مأرب. وقال مصدر عسكري للمركز الاعلامي للقوات المسلحة “ان قوات الجيش اليمني شنت هجوماً مباغتاً على مواقع ومرتفعات كانت تتمركز فيها مليشيات الحوثي الانقلابية في مديرية صرواح تمكنت من خلاله تحرير مواقع ومرتفعات في جبهة صرواح”. شاهد تكملة الخبر في الأسفل جديد "الخليج 365" Advertisements واضاف المصدر “ان مدفعية الجيش اليمني ومقاتلات التحالف استهدفتا تعزيزات ومواقع متفرقة للمليشيات الحوثية في ذات المديرية، وأسفر القصف والغارات عن تفجير مخزني سلاح وتدمير ثلاثة أطقم وعربتين، وتكبيد المليشيا خسائر بشرية ومادية كبيرة”.

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