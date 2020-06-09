شكرا لقرائتكم خبر عن ورد للتو : طيران التحالف يشن 21 غارة جوية عنيفة على مأرب والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - شن طيران التحالف اليوم 21 غارة على مناطق متفرقة من محافظة مأرب. وأوضح مصدر أمني أن طيران التحالف شن 11 غارة على منطقتي صلب والجفرة بمديرية مجزر. شاهد تكملة الخبر في الأسفل جديد "الخليج 365" Advertisements وأشار المصدر الى ان طيران التحالف شن 10 غارات على مديرية صرواح.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر ورد للتو : طيران التحالف يشن 21 غارة جوية عنيفة على مأرب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن السعيد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.