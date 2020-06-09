شكرا لقرائتكم خبر عن تحذير خطير لكافة سكان الأرض.. العالم على موعد مع حدث نادر في 21 يونيو.. "لا تنظر إلى الشمس" والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أعلن رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية في مصر، الدكتور جاد محمد القاضي، أن العالم سيشهد ثالث ظاهرة من ظواهر الخسوف والكسوف خلال عام 2020.

وقال القاضي، في بيان اليوم الثلاثاء: “إن العالم سيشهد كسوفا حلقيا للشمس يوم الأحد 21 يونيو الجاري وعند ذروة الكسوف الحلقي سيغطي قرص القمر نحو 99% من كامل قرص الشمس”. شاهد تكملة الخبر في الأسفل

جديد "الخليج 365"

Advertisements

وأضاف “أن الكسوف سيستغرق منذ بدايته حتى نهايته مدة قدرها 5 ساعات و48 دقيقة تقريبا”.

وأوضح أن الكسوف الحلقي هو نوع من أنواع الكسوف الشمسي يحدث عادة حينما يكون القمر، أثناء دورته الشهرية حول الأرض، في طور المحاق في نهاية الشهر القمري، وقبل ولادة الهلال الجديد مباشرة.

العالم على موعد مع حدث نادر

وأشار إلى أنه “في هذه الحالات تتغير المسافة بين القمر والأرض ما بين 405 آلاف كم و363 ألف كم، ونتيجة هذا التغير في البعد يتغير حجم القمر ظاهريا بالنسبة لنا”.

وتابع “فحين يكون قريباً يكون حجمه كبيراً فيغطي كامل قرص الشمس فيحدث الكسوف الكلي، وحين يكون بعيداً ويصادف وجوده بين الأرض والشمس يصغر حجمه فيكون أصغر من قرص الشمس، لذلك لا يغطيه كاملاً بل يكون لحظة ذروة الكسوف ضوء الشمس يحيط بظل القمر فتظهر لنا حلقة من نور الشمس فيسمى كسوفا حلقيا”.

كما حذر المواطنين من النظر إلى الشمس مباشرة خلال فترة الكسوف إلا من خلال نظارات خاصة، متمنيًا لهم الاستمتاع بتلك الظاهرة الفلكية. بحسب ما أفاد موقع “مصراوي”.