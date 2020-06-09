شكرا لقرائتكم خبر عن ورد للتو : تراجع كبير لاسعار صرف العملات الاجنبية بعد تدخل البنك المركزي.. اخر الاسعار في عدن وصنعاء والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - تراجعت أسعار صرف العملات الاجنبية مقابل الريال اليمني مع إغلاق تداولات اليوم الثلاثاء. وتدخل البنك المركزي في العاصمة عدن، لوقف المضاربات بالريال، ليعود إلى مستويات الأسبوع الماضي. شاهد تكملة الخبر في الأسفل جديد "الخليج 365" Advertisements أسعار صرف الريال في عدن العملة شراء. بيع دولار أمريكي 695. 705 درهم إماراتي 186. 191 ريال سعودي 185. 190 أسعار صرف الريال في صنعاء العملة. شراء بيع دولار أمريكي 607. 610 درهم إماراتي 160.1 161.1 ريال سعودي 160.1 160.5



Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر ورد للتو : تراجع كبير لاسعار صرف العملات الاجنبية بعد تدخل البنك المركزي.. اخر الاسعار في عدن وصنعاء لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن السعيد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.