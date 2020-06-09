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ورد للتو : تراجع كبير لاسعار صرف العملات الاجنبية بعد تدخل البنك المركزي.. اخر الاسعار في عدن وصنعاء

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عدن - ياسمين التهامي - تراجعت أسعار صرف العملات الاجنبية مقابل الريال اليمني مع إغلاق تداولات اليوم الثلاثاء.

وتدخل البنك المركزي في العاصمة عدن، لوقف المضاربات بالريال، ليعود إلى مستويات الأسبوع الماضي.  شاهد تكملة الخبر في الأسفل   

 

جديد "الخليج 365"

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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أسعار صرف الريال في عدن

 

العملة       شراء.          بيع

دولار أمريكي 695.    705

درهم إماراتي 186.  191

ريال سعودي 185.    190

 

أسعار صرف الريال في صنعاء

 

العملة.      شراء            بيع

دولار أمريكي 607.    610

درهم إماراتي 160.1   161.1

ريال سعودي 160.1    160.5
 

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن السعيد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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