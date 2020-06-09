شكرا لقرائتكم خبر عن ورد للتو : تراجع كبير لاسعار صرف العملات الاجنبية بعد تدخل البنك المركزي.. اخر الاسعار في عدن وصنعاء والان مع التفاصيل
عدن - ياسمين التهامي - تراجعت أسعار صرف العملات الاجنبية مقابل الريال اليمني مع إغلاق تداولات اليوم الثلاثاء.
وتدخل البنك المركزي في العاصمة عدن، لوقف المضاربات بالريال، ليعود إلى مستويات الأسبوع الماضي. شاهد تكملة الخبر في الأسفل
جديد "الخليج 365"
أسعار صرف الريال في عدن
العملة شراء. بيع
دولار أمريكي 695. 705
درهم إماراتي 186. 191
ريال سعودي 185. 190
أسعار صرف الريال في صنعاء
العملة. شراء بيع
دولار أمريكي 607. 610
درهم إماراتي 160.1 161.1
ريال سعودي 160.1 160.5
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