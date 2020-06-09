شكرا لقرائتكم خبر عن ورد الان : ناطق قوات طارق يفتح النار على الحوثي ويطلق عليها هذا الوصف.. شاهد والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - فتح ناطق قوات طارق صالح، عضو قيادة القوات اليمنية المشتركة بالساحل الغربي، العميد صادق دويد، اليوم الثلاثاء، النار على مليشيا الحوثي.

وقال العميد دويد في تغريدة على حسابه بموقع التدوين المصغر ” تويتر “، ‏ما أشبه الحوثية بالنازية في تعصبهما العنصري، و تسببهما في حروب، وكوارث إنسانية مرعبة مع فائض التخلف الحضاري الحوثي”. شاهد تكملة الخبر في الأسفل

جديد "الخليج 365"

Advertisements



وأضاف: النازية لعنة حلت على المانيا وأوروبا دفع الشعب الألماني ضريبة جنونهم عقود من الزمن.

وأشار إلى أن الحوثية العنصرية لن تدوم، وهي محرقة لأصحابها واتباعهم.

وختم دويد تغريدته بهشتاج ” الخمس_عنصريه_حوثيه”.

وكان دويد، أكد في تعليق سابق على قانون الخمس ” الحوثي ” على أن “المدعو عبد الملك الحوثي اتخذ أساليب عنصرية تحاول جر من يعتقدون انحدارهم من عشيرة “بني هاشم” إلى خصومة مع بقية اليمنيين”.

وأثار ما يسمى بقانون الزكاة الجديد الذي أصدرته المليشيا الحوثية والذي قرر “الخمس” للسلالة من النفط والغاز والذهب والمعادن والملح والزئبق والاحجار والرخام والنيس والسمك في البحر و العسل في الجبل، جدلا و ردود فعل غاضبة و واسعة.