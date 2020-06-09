شكرا لمتابعة خبر عن الجيش الوطني : ينسحب من مواقع في زنجبار وسط تقدم لقوات الانتقالي والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - اندلعت معارك عنيفة بين قوات الجيش اليمني ومسلحوا المجلس الانتقالي في محافظة ابين.

وقالت مصادر محلية ان الطرفين استخدما الاسلحة الثقيلة والمتوسطة في المواجهات والقصف المدفعي المتبادل في زنجبار وجعار.

جديد الخليج 365 قد يهمك ايضاً:

بالفيديو : هند القحطاني ترقص هي وبناتها على التيك توك

الكشف عن الحالة الصحية لرجاء الجداوي بعد حقنها بدم المتعافين من كورونا

مذيعة الجزيرة علا الفارس تهز الخليج وتستفز السعوديين بكلمتين فقط ..وشمس الكويتية تفقد صوابها وترد بهذه الطريقة

بالفيديو .. مذيعة MBC “لجين عمران“ تكشف حقيقة زواجها من رجل أعمال إماراتي .. وورطتها مع أطباء التجميل !

شاهد : الفنانة المغربية مريم حسين تبصق في وجه رامز جلال وتسبه.. هذا ما قالته عن الـ 10 مليون دولار (فيديو)

Advertisements

هل تذكرون ’’سارة’’ زوجة ”العكيد معتز” نجم ’’باب الحارة’’ شاهد كيف ظهرت بشكل جذاب وجمال فاتن لن تعرفها (صور)

مغتصب أطفال الرياض .. مغردون يطلون هاشتاق يتصدر ترند السعودية .. تفاصيل مدهشة

أسيل عمران تُثير غضب الشارع السعودي بعد ظهورها في مسلسل “مخرج 7” وكلامها بشأن المثلية.. شاهد

ملياردير سعودي يتزوج اجمل نجمة في مسلسل "باب الحارة" ويضع شرطين .. والنجمة توافق على كل شروطه من بينها ترك المسيحية ودخول الاسلام

أخيرآ : خادمة نانسي عجرم تحسم الجدل وتعترف أمام القاضي بالعمل الفاضح الذي كان يقوم به زوج نانسي أثناء دخول الشاب السوري فقتله خشية من الفضيحة (تفاصيل)

|| لمتابعة جميع أخبار الخليج 365 عبر " Google news " أولاً بأول لكي لا يفوتك أي جديد

و بحسب المصادر ، فإن عناصر المجلس الانتقالي تمكنت من إحراز تقدم طفيف من خلال استعادة عدد من المواقع والبلدات قرب منطقتي ”الدرجاج“ و“الطرية“، المتاخمتين لمدينة جعار شمالي زنجبار، بعد شنّها هجومًا على مواقع الجيش الوطني.

وتشهد محافظة ابين معارك عنيفة بين الشرعية والانتقالي اسفرت عن سقوط عشرات القتلى والجرحى والاسرى من الطرفين بالاضافة الى خسائر مادية فادحة من الجانبين وسط دفع الاطراف بتعزيزات عسكرية كبيرة الى مواقع المواجهات.