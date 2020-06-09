شكرا لمتابعة خبر عن قيادي حوثي : يحسم الجدل بشأن قانون "الخمس" ويوضح من اين يؤخذ (صورة) والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - علق القيادي الحوثي السابق ، واحد مؤسسي الجماعة ، محمد عزان ، على قانون الخمس الذي فرضته جماعة الحوثي على احقيتها في اخذ الخمس من ثروات الشعب اليمني .

وقال عزان في تغريدة عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر" : آية الخمس تدل على أخذه من غنائم قتال الكفار المحاربين فقط.

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واضاف، فكيف يتم تحويله إلى أخذ أموال المسلمين الكادحين؟ وبأي حق يصبح خمس ثروات بلاد المسلمين غنيمة لفئة عِرْقية معيّنة؟!.

وفي تغريدة اخري قال فيها: في موضوع الخمس يتم التلبيس على الناس بما ورد من أن "في الرّكاز الخمس" على أنه كخمس الغنيمة الواردة في القتال.

واوضح، وهذ غير صحيح؛ لأن 80 % من خمس الغنيمة يأخذه المقاتلون دون سواهم، بينما خمس الركاز هو زكاته، توضع في بيت مال المسلمين وتُصرف في المصارف العامة، ولا تختص به أسرة معينة.

ولاقي قانون الخمس الذي يسعي الحوثيين فرضه على الشعب اليمني للاستحواذ على ثروات البلاد بشكل عنصري وغطاء ديني.