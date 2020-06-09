شكرا لمتابعة خبر عن أبرز قادة في الجيش الوطني ضحايا فيروس كورونا بينهم المفتش العام للجيش وقائد لواء وقائد القوات الخاصة (الاسماء) والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - توفي ، منتصف الليلة الماضية ، العميد ركن محمد علي الحجوري ، قائد لواء المهام الخاصة بالجيش الوطني ، بعد إصابته بأعراض مرضية تشبه أعراض الإصابة بفيروس كورونا.

‎وقالت مصادر عسكرية مطلعة ، إن “الحجوري” أصيب بحمى شديدة، وجفاف في الحلق، وضيق تنفس ، وفارق الحياة جراء ذلك ، في منزله داخل مدينة مأرب.

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على صعيد متصل ، قالت مصادر عسكرية أخرى لصحيفة عدن الغد ، إن العقيد هشام جبر، رئيس شعبة الموازنة في الدائرة المالية للجيش في مأرب ، توفي، أيضاً ، بعد إصابته بذات الأعراض.

وأفادت المصادر العسكرية أن العميد خالد الجماعي، قائد اللواء 72 مشاة، واللواء عادل القميري، المفتش العام للقوات المسلحة، أصيبا بفيروس كورونا، أثناء عملهما في محافظة مأرب، في ظل تكتم عن ذلك.

وأوضح مصدر عسكري أن اللواء 72 مشاه يتبع المنطقة العسكرية السابعة، لكن تم، قبل نحو شهر، نقله إلى “صرواح”، في مأرب، لتعزيز المنطقة العسكرية الثالثة، ويُشارك أفراده، حالياً، في القتال ضد مليشيا الحوثي في “جبهة صرواح”، الواقعة غرب مدينة مأرب.

وتُشير حالتا الوفاة وحالتا الإصابة السابق ذكرها إلى تفشي الفيروس العالمي القاتل في صفوف القوات المسلحة التابعة للحكومة الشرعية، بعد أسابيع من نشر “الشارع” خبراً يفيد بإصابة عدد من أفراد الجيش في مأرب بالفيروس.

ومنذ أواخر رمضان الفائت، عَلَّقت وزارة الدفاع العمل في جميع دوائرها العسكرية في محافظة مأرب، ولا يزال العمل متوقفاً في هذه الدوائر حتى اليوم الثلاثاء.

من جانبه، بعث رئيس الجمهورية، عبدربه منصور هادي، اليوم، برقية عزاء ومواساة بوفاة قائد لواء المهام الخاصة، العميد الركن محمد علي الحجوري، “الذي وافاه الأجل بعد حياة حافلة بالتضحية والفداء”، حسب وكالة الأنباء الحكومية (سبأ).

ونعت وزارة الدفاع، ورئاسة هيئة الأركان العامة، “الحجوري”، وقالت الوزارة، في بيان النعي، إنه “شارك في قيادة عمليات تحرير عدداً من المواقع والمناطق في مأرب والجوف وصنعاء وحجة وغيرها، وكان في مقدمة الصفوف لمواجهة مشاريع وأحلام الامامة والتخلف”.