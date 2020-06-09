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عدن - ياسمين التهامي - مكرمة سعودية : تعلن الجوازات السعودية عن خبر سار للمقيمين برفع المعاناة عنهم عقب ازمة كورونا !

بدأت المملكة بتخفيف القيود المفروضة على الوافدين والمواطنين، وذلك بسبب فيروس كورونا، حيث بدأتها بتمديد ساعات الخروج والتجول لفترات أطول ورفعت الحظر عن العديد من المناطق، بإستثناء جدة والمدينة مكة المكرمة حيث بقيت مشددة فيها الإجراءات إحترازيا.

جديد اب برس

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وبحسب القرار الذي أصدرته وزارة الداخلية مؤخراً، فإنه يسمح بالتجول من السادسة صباحًا وحتى الثامنة مساءً، وذلك حتى نهاية يوم السبت 20 يونيو 2020، كما بدأت برفع تعليق حضور الموظفين لمقار عملهم في الجهات الحكومية والخاصة.

وكذلك رفع تعليق الرحلات الجوية الداخلية مع الالتزام بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية اللازمة التي تم تحديدها، مع رفع تعليق السفر بين المناطق بوسائل المواصلات المختلفة، وسيستمر عمل الأنشطة المستثناة في القرارات السابقة؛ مع السماح بفتح بعض الأنشطة الاقتصادية والتجارية وممارستها لأعمالها، في فترة السماح بمجالات الطلبات الداخلية في المطاعم، والمقاهي.

أما الأنشطة التي لا تحقق التباعد الجسدي فيستمر منعها، وهي: صالونات التجميل، وصالونات الحلاقة، والنوادي الرياضية والصحية، والمراكز الترفيهية، ودور السينما، وغيرها من الأنشطة، وتواصل الأجهزة المختصة تطبيق إجراءات التباعد الاجتماعي في الأماكن العامة في جميع الأوقات، ومنع التجمعات للأغراض الاجتماعية لأكثر من خمسين شخصًا، مثل: مناسبات الأفراح ومجالس العزاء ونحوها.