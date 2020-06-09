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عدن - ياسمين التهامي - جريمة بشعة تهز عرش الرحمن في السعودية: وتشغل مواقع التواصل الاجتماعي .. أخ يغتصب اختة وهكذا كان الرد الصادم من قبل الاب تفاصيل !

خبر كالقنبلة وقع أثره على رواد مواقع التواصل الاجتماعي بعد تناقل تغريدات تكشف عن تعرض فتاة سعودية للاغتصاب على يد أخيها في واقعة وصفت بالبشعة والمفجعة والغريبة على المجتمع السعودي من خلال هاشتاق #انقذوارغدمعنفه_الدمام. تفاصيل الواقعة جديد اب برس Advertisements

وتعود تفاصيل الواقعة بحسب ما نشرته فتاة تدعى “رغد” عبر حسابها بموقع التدوين المصغر “تويتر” إلى تعنيفها من قبل أسرتها بعد اغتصاب شقيقها لها. وقالت رغد التي لم تكشف عن هويتها : “يوم وصل عمري ١٦ سنه تحرش فيني اخوي اللي كنت اشوفه سند لي وقتها ماكنت اعرف شي وحصلت الطامه وعشان اكون صريحه معكم ما ادري اذا للحين شرفي موجود ولا لا بحكم اني كنت طفله بريئه كل هدفي اعيش طفولتي ب سلام”. وأضافت: “-طبعاً رغم مرارة وقسوه الموقف صبرت وتحملت وبعدها قلت لهم كل شي حصل بالتفصيل وردة الفعل زادتني هم ويأس لين جاني اكتئاب وصرت اتعالج علاج طبيعي عن بُعد وقتها كنت لا اكل ولا اشرب ولا انام حابسه نفسي بغرفتي وماكان فيه الا قوة دموع واهلي لا حس ولا ضمير”. وتابعت: “الفضيحه والسمعه تهمهم اكثر من شرف بنتهم”. وعن ردة فعل الأب الغريبة قالت: “ابوي يوم علمته ماعطاني ذيك الاهميه ويوم صرت اطلب حقي منه يقوم يضربني ويمد يده علي ويضربني بوجهي واخوي الثاني يوم درا وقف ضدي قال كذابه وكل اللي قلتيه كذب وقف ضدي لانه يكرهني ولا ادري ليش لكن يوم تأكدت ان مالي احد يسمع لي بالبيت وان السكوت بيضيع لي حقي قررت اهرب .. -وصرت مشرده بالمولات ماكنت اروح الا مولات لان ادري لو رحت للعيال بيستغلون ضروفي لأجل مصالحهم طبعاً كنت بالليل بعد ١٢ انام بالكورنيش تحت الاشجار او الله يكرمكم الحمامات مع الايام مسكتني الدوريات وعلطول اقرب قسم قعدت فيه لين تأكدو ان علي بلاغ واني هاربه كلمو اهلي وجو استلموني ..لكن قبل امشي قلت للضابط اللي مسكني حكيت له سبب هروبي انا انسانه عاقله وواعيه لكن الضروف أجبرتني أتصرف هالتصرف انا هربت من جحيم من ظلم وسط هالبيت ماهربت من فراغ البيت من اساسه خربان وش ترتجي من العيال ؟”. والتغريدات التالية توضح كافة التفاصيل على لسان “رغد”:

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