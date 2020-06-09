شكرا لقرائتكم خبر عن بعد مواجهات هي الأشد ضراوة.. تحرير مناطق جديدة شرق صنعاء "تفاصيل" والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - بعد مواجهات هي الأشد ضراوة.. تحرير مناطق جديدة شرق صنعاء "تفاصيل"

في تطور جديد تشهد جبهات شرق صنعاء مواجهات اكثر ضراوة قتل وأصيب خلالها عدد من عناصر مليشيات الحوثي الانقلابية خلال يومي "الأثنين والثلاثاء"، بقصف مدفعي لقوات الجيش على مواقع المليشيات بجبهة نهم.

جديد اب برس

Advertisements

وذكرت مصادر عسكرية، إن القصف المدفعي لقوات الجيش أسفر عن مصرع وإصابة عدد من عناصر المليشيات علاوة على تدمير عربات وآليات قتالية تابعة لها.

إلى ذلك أسقط الجيش الوطني، طائرة مسيّرة تابعة لمليشيا الحوثي في الجبهة ذاتها.

وكانت قوات الجيش حررت، السبت، مواقع ( الدخيل، العلق، الرماة ، صفراء، شنان، الاغر، والدشوش) في منطقة نجد العتق، بمديرية نهم، خلال معارك تكبدت خلالها المليشيا خسائر كبيرة في العدد والعدة.