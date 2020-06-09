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عدن - ياسمين التهامي - عاجل وخطير: مصرع عدد من مدراء المدارس بغارات جوية من طيران التحالف في هذة المحافظة اليمنية !

قتل وأصيب 8 من مسؤولي التربية والتعليم، الموالين لمليشيا الحوثي، بمحافظة ريمة في غارة جوية شنتها مقاتلات التحالف العربي بمحافظة الجوف. ونقلت مصادر صحفية عن مصادر محلية قولها: إن طيران التحالف العربي نفذ غارة جوية استهدفت حافلات، بعد خروجها من محافظة الجوف. جديد اب برس Advertisements وأضافت المصادر أن الغارة أسفرت عن مقتل أربعة من مدراء مدارس ومسؤولين في مكتب التربية والتعليم بمديرية "بلاد الطعام" وإصابة أربعة آخرين من مسؤولي التربية في محافظة ريمة، أثناء عودتهم من دورة تعبوية أقامها لهم الحوثيون في محافظة الجوف. وقالت المصادر إن من بين المصابين مدير عام التربية والتعليم في "ريمة" حميد قاسم صالح التوعري والذي ينتمي إلى منطقة "خولان الطيال. يذكر أن حملة نشطة لحشد مقاتلين من طلبة المدارس تنفذها جماعة الحوثيين منذ عدة أشهر في محافظة ريمة عبر مسؤولين تربويين ومعلمين ألحقتهم بدورات تعبوية سابقة تمكنت خلالها من تجنيد المئات من أبناء المحافظة للقتال في صفوفها. وقال أحد المصادر إن "المذكورين الذين قتلوا وأصيبوا في الغارة والعشرات من القيادات غيرهم ذهبوا ومعهم المئات من المقاتلين"، بناءً على أوامر من قيادة المحافظة "للمرابطة في جبهة الجوف لتعزيز المقاتلين في الجبهات ورفع معنوياتهم"، حسب قوله. وكانت قناة المسيرة قد قالت مساء أمس إن طيران التحالف نفذ غارتين على منطقتي المرازيق والمهاشمة بمديرية خب والشعف بمحافظة الجوف. وكثف طيران التحالف العربي مؤخراً من غاراته الجوية مستهدفا تعزيزات بشرية وعتاد عسكري للحوثيين في محافظات مارب والجوف.

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