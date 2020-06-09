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عدن - ياسمين التهامي - عاجل وخطير: قوات الجيش الوطني تنسحب من مواقع في زنجبار وسط تقدم للانتقالي .. تفاصيل مدوية !

اندلعت معارك عنيفة بين قوات الجيش اليمني ومسلحوا المجلس الانتقالي في محافظة ابين .

وقالت مصادر محلية ان الطرفين استخدما الاسلحة الثقيلة والمتوسطة في المواجهات والقصف المدفعي المتبادل في زنجبار وجعار.

جديد اب برس

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وحسب المصادر وبحسب المصادر، فإن عناصر المجلس الانتقالي تمكنت من إحراز تقدم طفيف من خلال استعادة عدد من المواقع والبلدات قرب منطقتي ”الدرجاج“ و“الطرية“، المتاخمتين لمدينة جعار شمالي زنجبار، بعد شنّها هجومًا على مواقع الجيش الوطني.

وتشهد محافظة ابين معارك عنيفة بين الشرعية والانتقالي اسفرت عن سقوط عشرات القتلى والجرحى والاسرى من الطرفين بالاضافة الى خسائر مادية فادحة من الجانبين وسط دفع الاطراف بتعزيزات عسكرية كبيرة الى مواقع المواجهات.