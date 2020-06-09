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شاهد : شركات الصرافة تفاجأ العملاء باسعار صرف جديدة للريال امام الدولار في صنعاء وعدن .. شاهد اخر تحديث مساء اليوم !

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عدن - ياسمين التهامي - الثلاثاء 09-06-2020? - آخر تحديث الثلاثاء 9-6-2020?

شاهد : شركات الصرافة تفاجأ العملاء باسعار صرف جديدة للريال امام الدولار في صنعاء وعدن .. شاهد اخر تحديث مساء اليوم !

أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الريال اليمني، مساء اليوم
اسعار الصرف في عدن اسعار الشراء


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السعودي: 185
الدولار: 704
اسعار البيع
السعودي: 186
دولار: 708
اسعار الصرف في صنعاء
اسعار الشراء
158.2 :السعودي
الدولار: 601
اسعار البيع
158.5 :السعودي
دولار: 605

 

 

 

جديد اب برس

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على إب برس وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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