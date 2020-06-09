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عدن - ياسمين التهامي - الثلاثاء 09-06-2020? - آخر تحديث الثلاثاء 9-6-2020? شاهد : شركات الصرافة تفاجأ العملاء باسعار صرف جديدة للريال امام الدولار في صنعاء وعدن .. شاهد اخر تحديث مساء اليوم ! أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الريال اليمني، مساء اليوم

اسعار الصرف في عدن اسعار الشراء

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السعودي: 185

الدولار: 704

اسعار البيع

السعودي: 186

دولار: 708

اسعار الصرف في صنعاء

اسعار الشراء

158.2 :السعودي

الدولار: 601

اسعار البيع

158.5 :السعودي

دولار: 605 جديد اب برس Advertisements

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