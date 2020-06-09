شكرا لقرائتكم خبر عن غادة عويس لمحمد بن سلمان .. تثير جدلا واسعا وتشغل مواقع التواص الاجتماعي ! والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - غادة عويس لمحمد بن سلمان .. تثير جدلا واسعا وتشغل مواقع التواص الاجتماعي !

اثارت تغريدة مذيعة الجزيرة غادة عويس ل محمد بن سلمان جدلا وساعا في

موقع التواصل الاجتماعي تويتر , الخبر21 ينقل لكم التغريدة المثيرة للجدل حيث

تقول غادة عويس.

"لا يكفي أن تسمح للمرأة بالقيادة او أن تستدعي نيكي ميناج لجدة او ان

تحتسي التيكيلا مع نجم هوليودي،ولا يكفي اعلان الانفتاح بدبي واقامة

مهرجانات السينما والموضة وتسامح الأديان،عليك وقف البذاءة والذكورية

والتنمر في آلاف الحسابات اللتي ترفع صورك وتمحو بلحظة مليارات دفعتها لتحسيين سمعتك جديد اب برس Advertisements

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر غادة عويس لمحمد بن سلمان .. تثير جدلا واسعا وتشغل مواقع التواص الاجتماعي ! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على إب برس وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.