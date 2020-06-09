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عدن - ياسمين التهامي - شاهد وثيقة سرية صادرة عن وزارة الدفاع تكشف عن فضيحة عسكرية مدوي وتحذر من نصابين بصفات عليا ( هواتف + تفاصيل )!

كشفت وثيقة سرية صادرة عن دائرة العمليات الحربية مركز القيادة والسيطرة

الرئيسي ، في وزارة الدفاع اليمنية ، عن قيام سماسرة ومنتلحين لصفات

قيادات عسكرية بالمتاجرة وبيع وشراء المعاملات المتعلقة بالشق العسكري في

عدد من الوحدات والألوية العسكرية .

وبحسب الوثيقة التي تصمنت بلاغ إلى مركز القيادة والسيطرة الرئيسي رقم



(75 (في وزارة الدفاع

عسكرية رفيعة يقومون بالتحايل على مختلف قيادات الألوية والوحدات

العسكرية .

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وكشفت الوثيقة عن وجود خلية احتيال وتجار حروب ، يقومون بالتواصل مع

مختلف قيادات الألوية والواحدات لغرض الحصول على مبالغ مالية مقابل تجهيز

معاملات لاستخراج مخصصات او استجلاب معلومات .

وطالبت الوثيقة من عموم الألولية والوحدات العسكرية في الجمهورية اليمنية ،

التحري والتدقيق عند التواصل مع الأشخاص أو ارقام الهواتف المجهولة ، محذرة

من التعامل أو التواصل مع جملة من الأرقام الهاتفية الموضحة في الوثيقة

المرفقة .

نص الوثيقة كما وردت من المصدر على النحو التالي :

بلاغ الى مركز القيادة والسيطرة الرئيسي رقم (75(

إلى العموم :

هناك منتحلين لصفات قيادات عسكرية رفيعة يقومون بالتواصل مع مختلف

قيادات الألوية والواحدات لغرض الحصول على ميالغ مالية مقابل تجهيز

معاملات لاستخراج مخصصات او استجلاب معلومات .

المطلوب :

التحري والتدقيق عند التواصل مع الارقام المجهولة وعدم التواصل مع الارقام

التالية : (موضحة في الوثيقة)

جديد اب برس

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