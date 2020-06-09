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عدن - ياسمين التهامي - من هي الجراحة اليمنية الاشهر في اورباء والتي اذهلت اطباء العالم ؟ والتي امتدحها الممثل العالمي شاروخان !

إنها بنت اليمن الحزين ...

الدكتورة أماني الجنيد بنت الحالمة (تعز)

أماني الجنيد من أكبر وأفضل وأشهر الأطباء الجراحين في العالم حاصلة على

شهادة الدكتوراة ودرجة الماجستير من إحدى جامعات الطب الألمانية .....

الدكتورة أماني الجنيد أذهلت جميع أطباء العالم



حيث يتم إستدعائها مع فريقها الطبي من روسيا وأمريكا وأ

العديد من الزعماء والمشاهير خضعوا لإجراء عمليات جراحية تحت هندسة يديها

العظيمتين وجميع العمليات تكللت بالنجاح والتوفيق

كان من بينهم الممثل العالمي شاروخان فقد أجرى عملية جراحية على يديها قبل

فترة قصيرة

وقد قام شاروخان بمدحها وتقديم الشكر والتقدير لها عبر تغريدة له في حسابة

الشخصي على تويتر

الفخر كل الفخر لأم أنجبت ِك يابنت اليمن العظيمة.

جديد اب برس

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