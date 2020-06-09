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صنعاء - ياسمين الخيامي - رسمياً وبعد المساربة على المحطات.. شركة النفط اليمنية بصنعاء تصدر بيان هام وقرار لجميع الموطنين اليمنيين دون استثناء

وأوضحت شركة النفط في بيان لها أن قوى التحالف ما تزال تحتجز عدد خمسة عشر سفينة محملة بالمشتقات النفطية قُبالة ميناء جيزان لفتراتٍ مُتفاوتة تصل في أقصاها إلى مايزيد على 78 يوماً رُغم استكمالها لإجراءات آلية التحقق والتفتيش في جيبوتي وحصولها على التصاريح الأممية للدخول إلى ميناء الحديدة. وأكدت أن قوى التحالف لم تسمح بدخول أي شُحنة نفطية إلى ميناء الحديدة منذ وصول السفينة (ديستيا بوتشي) إلى غاطس ميناء الحديدة بتاريخ 23مايو2020م بعد أن تم إحتجازها لفترة تتجاوزالـ (50) يوماً عقب حُصولها على تصريح الأمم المتحدة رقم (87102) في 1 إبريل 2020م فضلاً عن تأخيرها تعسفياً لسبعة أيام في ميناء جيبوتي. -------------------------------------------------------------------------------------------------- جديد الخليج 365 قد يهمك ايضاً: عاجل: انقلاب عسكري يحدث الآن وقوات كبيرة تهاجم المعسكرات والجيش يصدر البيان (رقم 1) عاجل..مهدي المشاط يباغت الجميع بقرار جديد اثار غضب الشرعية واعتبرته من اخطر القرارات ( نص القرار ) شاهد بالفيديو.. مطرب مصري يبكي ويصرخ بعد إصابة والدته بكورونا: “أمي بتموت والناس بتهرب مني” رسمياً وبعد المساربة على المحطات.. شركة النفط اليمنية بصنعاء تصدر بيان هام وقرار لجميع الموطنين اليمنيين دون استثناء عاجل..اعلان هام من الجوازات بشأن الفئات المعفية من الرسوم وجدول توضيحي لتسديد الغرامات وموعد تجديد الاقامات للافراد والعائلات بسبب فيروس كورونا عاجل..الرئيس هادي يطيح بــ"معين عبد الملك" من منصبه ويعلن اسم رئيس الوزراء الجديد بقرار جمهوري ( صورة + الاسم ) Advertisements عاجل.. وفاة رئيس الجمهورية بنوبة قلبية والحكومة تنعي الرئيس في بيان رسمي وتوجه التعازي للشعب عاجل..الحوثي يعلن رسميا انسحابه الكامل من هذه المحافظة ويضع 8 شروط للانسحاب كليا وترك الخيارات لابنائها عاجل ... الوضع على وشك الانفجار بين قوات طارق عفاش وقوات مليشيات الانتقالي المدعومة اماراتيا في الجنوب بعد صدور توجيهات اماراتيه شاهد ماهي التوجيهات ؟ عاجل وهاام ...منظمة الصحة العالمة تحسم الجدل وتحدد موعد انتهاء فيروس كورونا القاتل هاااام:لن تحتاج للدواء ولا للحجر الصحي..عصير رخيص الثمن لكن مفعوله سحري تناوله قبل النوم وسيقوي مناعتك كما اكدت شركة النفط خلو غاطس وأرصفة ميناء الحديدة من سُفن المُشتقات النفطية منذ أكثر من 11يوماً .. معتبرة ذلك مُؤشراً خطيراً يبين درجة التصعيد العدواني الراهن وخطورة التداعيات المُحتملة في حال إستمرت القرصنة العدوانية بهذه الوتيرة الهمجية نظراً لما لهذا التعسف الإجرامي من آثار كارثية على المستوى الإنساني خاصة في ظل تفشي جائحة كورونا وضرورة تأمين كامل إحتياجات القطاعات الخدمية من المشتقات النفطية وعلى رأسها قطاعات الصحة والنظافة والمياه. وحملت قُوى التحالف مسؤولية التداعيات الناجمة عن الحصار الجائر والقرصنة البحرية المُستمرة وكافة النتائج المُترتبة على سياسة العقاب الجماعي التي تنتهجها منذ عدة سنوات في إطار حربها الإقتصادية المسعورة وصولاً إلى مُحاولة تكوين بؤر وبائية عبر صناعة أزمات تموينية تدفع المواطنين إلى التخلي عن الإجراءات الاحترازية والازدحام الاضطراري أمام المحطات البترولية للحصول على احتياجاتهم من المشتقات النفطية. كما حملت الأُمم المتحدة مسؤولية التخاذل والتقاعس والإرتهان المتواصل لمزاجية قوى التحالف وتخليها عن إلتزاماتها الدولية والإنسانية, لاسيما في هذه المرحلة التي تستوجب منها العمل بجدية في مساندة الجهود الحكومية والمجتمعية الدؤوبة لمواجهة الخطر الوبائي. وقالا شركة النفط في بيانها : بناءً على ما سبق ، وحرصاً على تلبية احتياجات السوق المحلية والحفاظ على مستويات الاستقرار التمويني لأطول فترة ممكنة ، تنوّهُ الشركةُ إلى أنها واعتباراً من صباح يوم غدٍ الأربعاء 10يونيو2020م ستكون مضطرةً إلى البدء بتطبيق نظام الترقيم في المحطات البترولية وتغطية احتياجات أهم القطاعات الخدمية المرتبطة بمعيشة المواطنين وبحسب الإمكانيات التموينية المتاحة. ودعت الأخوة المواطنين إلى ضرورة الالتزام الكامل بكافة الاحتياطات الوقائية من فيروس كورونا… مشيرة إلى أنه لن يُسمح بتواجد أكثر من شخص واحد في كل وسيلة نقل. كما دعت المواطنين إلى عدم الهلع والابلاغ عن أي مخالفات أو تجاوزات على الرقم(836552), كما دعت الجهات الأمنية إلى مواصلة تعزيز آليات التعاون المُثمر بما يكفل الحد من مظاهر السوق السوداء وعدم الانضباط التمويني.

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