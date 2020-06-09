شكرا لمتابعة خبر عن عاجل: انقلاب عسكري يحدث الآن وقوات كبيرة تهاجم المعسكرات والجيش يصدر البيان (رقم 1) والان مع نوافيكم بالتفاصيل

صنعاء - ياسمين الخيامي - عاجل: انقلاب عسكري يحدث الآن وقوات كبيرة تهاجم المعسكرات والجيش يصدر البيان (رقم 1)

كشف مصدر عسكري بمحافظة تعز عن تحركات مشبوهة وأنشطة تخريبية يقودها طارق صالح في بعض المعسكرات التابعة للحكومة الشرعية المعترف بها دوليا عبر خلايا نائمة وآيادي آثمه يمولها “الأخير” بدعم من الإمارات.

وأشار المصدر إلى أن قيادات في الجيش الوطني في محافظة تعز أكدوا أن الرد سيكون قاسي على هذه الأعمال التخريبية التي تريد أن تنال من أمن وسلامة المحافظة وتخطط للانقلاب على الحكومة الشرعية لصالح أجندة خارجية تتزعمها الإمارات.

--------------------------------------------------------------------------------------------------

جديد الخليج 365 قد يهمك ايضاً:

عاجل: انقلاب عسكري يحدث الآن وقوات كبيرة تهاجم المعسكرات والجيش يصدر البيان (رقم 1)

عاجل..مهدي المشاط يباغت الجميع بقرار جديد اثار غضب الشرعية واعتبرته من اخطر القرارات ( نص القرار )

شاهد بالفيديو.. مطرب مصري يبكي ويصرخ بعد إصابة والدته بكورونا: “أمي بتموت والناس بتهرب مني”

رسمياً وبعد المساربة على المحطات.. شركة النفط اليمنية بصنعاء تصدر بيان هام وقرار لجميع الموطنين اليمنيين دون استثناء

عاجل..اعلان هام من الجوازات بشأن الفئات المعفية من الرسوم وجدول توضيحي لتسديد الغرامات وموعد تجديد الاقامات للافراد والعائلات بسبب فيروس كورونا

Advertisements

عاجل..الرئيس هادي يطيح بــ"معين عبد الملك" من منصبه ويعلن اسم رئيس الوزراء الجديد بقرار جمهوري ( صورة + الاسم )

عاجل.. وفاة رئيس الجمهورية بنوبة قلبية والحكومة تنعي الرئيس في بيان رسمي وتوجه التعازي للشعب

عاجل..الحوثي يعلن رسميا انسحابه الكامل من هذه المحافظة ويضع 8 شروط للانسحاب كليا وترك الخيارات لابنائها

عاجل ... الوضع على وشك الانفجار بين قوات طارق عفاش وقوات مليشيات الانتقالي المدعومة اماراتيا في الجنوب بعد صدور توجيهات اماراتيه شاهد ماهي التوجيهات ؟

عاجل وهاام ...منظمة الصحة العالمة تحسم الجدل وتحدد موعد انتهاء فيروس كورونا القاتل

هاااام:لن تحتاج للدواء ولا للحجر الصحي..عصير رخيص الثمن لكن مفعوله سحري تناوله قبل النوم وسيقوي مناعتك

مؤكدا في الوقت نفسه أن هناك مخطط كبير يقوده” طارق عفاش” للإنقلاب على الشرعية في المحافظة بعد أن أدخل مدينة المخاء في أتون أزمات أمنية واقتصادية.





انقلاب عسكري وقوات كبيرة تهاجم المعسكرات

كما أوضح المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه لدواعي أمنيه أن الرد على محاولات طارق صالح الفاشلة ستكون في العمق، وفي الوقت والزمان المناسبين.

يترافق ذلك في ظل أنباء مؤكدة تفيد بترتيبات وتحركات تقوم بها مليشيا طارق التي تدعمها الإمارات في مدينة المخاء استعداداً لمهاجمة معسكرات وقوات الشرعية في مدينة تعز من أجل تخفيف الضغط على مليشيا الانتقالي المدعومة هي الأخرى من الإمارت في كلا من أبين وشبوة وعدن.