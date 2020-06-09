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عدن - ياسمين التهامي في الاحد 19-04-2020 - هل تذكرون الفنانة منى فاروق التي ظهرت بمقاطع فاضحة مع خالد يوسف ...لن تصدق ماحدث اليوم بينها وبين الفنان اليمني صلاح الأخفش في دبي شاهد "الفيديو"

ظهرت اليوم الفنانة منى فاروق برفقة شقيقتها وزوج شقيقتها في احد شوارع دبي وهم يستمعون الى أغنية الفنان اليمني صلاح الأخفش "ياليالي ياليالي "

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لمشاهدة الفيديو اضغط هنا ستنتقل مباشرة الى حسابها الخاص على الانستجرام ثم اضغط على "الأستوري الخاص بها"

https://instagram.com/mona_farouk_official

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