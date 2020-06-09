شكرا لبحثكم عن خبر لليمنيين في السعودية.. الحكومة تفتح منفذ الوديعة أمام العالقين في ”شروره“ وتكتفي بالفحص الحراري للتأكد من سلامتهم (وثيقة) والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - أقرت الحكومة اليمنية فتح منفذ الوديعة البري مع المملكة العربية السعودية، أمام العالقين في محافظة شرورة السعودية.

ووفقا لمذكرة وجهها نائب رئيس الوزراء الدكتور سالم الخنبشي إلى مدير عام ميناء الوديعة، فإن الحكومة قررت فتح المنفذ أمام العالقين بدون إجراء فحص "pcr" والاكتفاء بالفحص الحراري.

وكانت الخارجية قد طالبت من الخنبشي بمخاطبة مسؤولي المنفذ بفتحه أمام العالقين بصورة استثنائية والاكتفاء بالفحص الحراري، والسماح لكل من لا يظهر عليه أي أعراض بالدخول.

وطالبت الخارجية بالتعامل وفقاً للبرتوكول المعني مع كل من يظهر عليه الأعراض بما في ذلك اجراء الفحص السريع واخضاعه للحجر الصحي.

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