ورد الان : وفاة الرئيس بنوبة قلبية والحكومة تنعي الرئيس في بيان رسمي وتوجه التعازي للشعب

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عدن - ياسمين التهامي - أعلنت حكومة بوروندي عن وفاة رئيس الجمهورية بيير نكورونزيزا جراء توقف نبض قلبه في 8 يونيو 2020. وفاة رئيس الجمهورية بنوبة قلبية

ونشرت الحكومة البوروندية بيانا على حسابها في “تويتر” قالت فيه: تعلن حكومة جمهورية بوروندي ببالغ الحزن عن الوفاة غير المتوقعة لفخامة رئيس جمهورية بوروندي بيير نكورونزيزا، التي وقعت في مستشفى Cinquantenaire بمدينة كاروزي بعد توقف القلب في 8 يونيو 2020″. شاهد تكملة الخبر في الأسفل جديد "الخليج 365" Advertisements

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