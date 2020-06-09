شكرا لقرائتكم خبر عن تحذير هام لجميع سكان العاصمة صنعاء ( تفاصيل ) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - حذرت وزارة الكهرباء في حكومة الحوثيين المواطنين وأصحاب المنازل العشوائية الواقعة في مسار خطوط الضغط العالي بين محافظتي صنعاء وعمران، من الاقتراب من الخطوط الكهربائية أو الصعود إلى أسطح منازلهم خلال الـ 72 ساعة المقبلة.

و أوضح مصدر بغرفة عمليات وزارة الكهرباء، أن المؤسسة العامة للكهرباء ستقوم خلال الساعات المقبلة بتشغيل خط النقل 132 ك . ف (صنعاء – عمران) لإمداد محافظة عمران بالطاقة الكهربائية، ما يتطلب من أصحاب المنازل و المحال المجاورة للخطوط أخذ الحيطة و الحذر و عدم العبث بها تجنباً لحدوث أي خطر قد يلحق بهم. شاهد تكملة الخبر في الأسفل

جديد "الخليج 365"

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و دعا المصدر مدراء المديريات و عقال الحارات و الجهات المعنية بأمن و سلامة المواطن إشعار المواطنين الساكنين بالقرب من تلك الخطوط، بعدم الاقتراب منها و تعزيز الوعي المجتمعي بخطورة ذلك حفاظا على سلامتهم.





و أشارت وزارة الكهرباء و الطاقة إلى أنها غير مسؤولة عن أي تبعات جراء عدم الالتزام بهذه التحذيرات، بعد التعميم بذلك.