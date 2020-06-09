شكرا لبحثكم عن خبر وفاة قائد القوات الخاصة بالجيش الوطني بفيروس كورونا والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - وفاة قائد القوات الخاصة بالجيش الوطني بفيروس كورونا توفي قائد لواء القوات الخاصة في الجيش الوطني، اليوم الثلاثاء، جراءإصابته بفيروس كورونا المستجد. واكدت مصادر خاصة، وفاة العميد محمد الحجوري، قائد القوات الخاصة بعد إصابته بفيروس كورونا. والعميد محمد الحجوري، أحد أهم قادة الجيش الوطني، وحقيق نجاحات كبيرة في قيادته لقوات الجيش في معارك مأرب وحجة.

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