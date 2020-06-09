شكرا لبحثكم عن خبر غضب حضرمي بسبب توجيهات حكومية بخصوص عودة العالقين والان مع التفاصيل



يزيد بن سلمان - شبوة - اثارت توجيهات اصدرتها وزارة النقل لإدارة منفذ الوديعة البري الحدودي مع السعودية بتمرير العالقين في المنفذ بدون اجراء فحص كورونا غضبا واسعا لدى ناشطين كثر من ابناء محافظة حضرموت . وشن الناشطون هجوما واسعا وكبيرا على وزارة النقل بسبب توجيه من الوزارة بالاكتفاء بفحص الحرارة لدى العائدين ومن يتبين ارتفاع حرارته يتم أخذ إلتزام منه بأن يقوم بحجر نفسه في منزله. وهاجم الناشطون تلك التوجيهات داعين السلطة المحلية المحلية بالمحافظة لاتخاذ موقف مؤكدين ان الفحص الحراري دون فحص كورونا سيسبب كارثة على حضرموت خصوصا وان المنافذ الرسمية للبلد من مطار سيئون ومنفذ الوديعة فيها .

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر غضب حضرمي بسبب توجيهات حكومية بخصوص عودة العالقين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على انباء عدن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.