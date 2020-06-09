وفاة أبرز استشاري للأمراض البطانية في عدن متأثرا بإصابته بفيروس بكورونا (صورة)

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يزيد بن سلمان - شبوة - توفي أبرز استشاري للأمراض البطانية في العاصمة عدن متأثرا بإصابته بفيروس كورونا أثناء تأديته لعمله الإنساني في مجال الطب . وقالت مصادر أكاديمية رصدها "المشهد اليمني" الإثنين أن الأستاذ الدكتور سالم صالح محمد المعمري استشاري الأمراض البطانية المخضرم توفي في العاصمة المؤقتة عدن متأثرا بإصابته بفيروس كورونا أثناء تأديته لعمله الإنساني في مجال الطب . Advertisements وأضافت المصادر أن المعمري يعد من مؤسسي قسم الباطنة بكلية الطب بجامعة عدن وأحد أبرز كوادرها والذي تخرج على يده العديد من الأطباء . ونعت نقابة أطباء اليمن في المهجر الدكتور المعمري وعدد من الأطباء اليمنيين الذي فارقوا الحياة بعد إصابتهم بفيروس كورونا . هذا وتسبب فيروس كورونا في وفاة 38 طبيب يمني أغلبهم في مناطق سيطرة المليشيا الحوثية بواقع 18 حالة في صنعاء و10 في عدن وتوزعت البقية على جميع المناطق اليمنية وفقا للإحصائية نقابة الأطباء اليمنيين .

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