شكرا لبحثكم عن خبر ناطق قوات طارق صالح يعلق على قانون الخمس ”الحوثي” والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - علق العميد صادق دويد، الناطق باسم قوات المقاومة الوطنية، وعضو قيادة القوات اليمنية المشتركة بالساحل الغربي، اليوم الاثنين، على قانون الخمس "الحوثي".

وقال في تغريدة على حسابه بموقع التدوين المصغر " تويتر "، تابعها " المشهد اليمني "، أن "المدعو عبد الملك الحوثي اتخذ أساليب عنصرية تحاول جر من يعتقدون انحدارهم من عشيرة "بني هاشم" إلى خصومة مع بقية اليمنيين".

وأشار إلى أن أخذ المليشيا الحوثية من المواطنين "زكاة الخُمس" بحجة أنها استحقاق للسلالة المزعومة، تعاملا عنصريا مفرطا يجر " الأسر الهاشمية إلى خصومة مع اليمنيين".

وأكد أنه فيما" يدفع الحوثي بأبناء القبائل، والهاشميين إلى محارق الموت"، فإن الموارد المنهوبة من الدولة والمواطنين، بما في ذلك المسلوبة تحت مختلف بنود الزكاة، يستفيد منها قلة من أسرة الحوثي وزبانيته.

وحذر من المشروع الحوثي المعادي لليمنيين بقوله " احذروا الحوثي، ولا تنجروا إلى مشروعه الهدام فهو العدو اللدود".

وكان وزير الاعلام في الحكومة اليمنية المعترف بها، معمر الارياني، أكد على أن قانون الخمس الذي أصدرته المليشيا، يعد قانون "فصل عنصري" لنهب ثروات وممتلكات اليمنيين.

وأثار ما يسمى بقانون الزكاة الجديد الذي أصدرته المليشيا الحوثية والذي قرر "الخمس" للسلالة من النفط والغاز والذهب والمعادن والملح والزئبق والاحجار والرخام والنيس والسمك في البحر و العسل في الجبل، جدلا و ردود فعل غاضبة و واسعة.



صادق دويد @SDwaid

يدفع الحوثي بابناء القبائل،والهاشميين الى محارق الموت،و يجر بيده الأسر الهاشمية الى خصومة مع اليمنيين بتعامله العنصري المفرط بشتى الوسائل،واخرها زكاة الخمس.

فيما المستفيد قلة من اسرته،و زبانيته الذين ينعمون بالموارد.

احذروا الحوثي،و لا تنجروا الى مشروعه الهدام فهو العدو اللدود.

558

8:53 PM - Jun 8, 2020

Twitter