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ناطق المقاومة الوطنية يشبه الحوثية بالنازية

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 9 يونيو 2020

ناطق المقاومة الوطنية يشبه الحوثية بالنازية

متابعات_ الخليج 365

شبه الناطق باسم المقاومة الوطنية بالقوات المشتركة في الساحل الغربي، صادق دويد، ميليشيا الحوثي الإنقلابية بالنازية .

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وقال دويد في تغريدة له بتويتر، "ما اشبه الحوثية بالنازية في تعصبهما العنصري،و تسببهما في حروب،وكوارث إنسانية مرعبة مع فائض التخلف الحضاري الحوثي" .

 

وأضاف "النازية لعنة حلت على المانيا واوروبا دفع الشعب الالماني ضريبة جنونهم عقود من الزمن" .. مؤكداً أن الحوثية العنصرية لن تدوم وأنها هي محرقة لاصحابها و اتباعهم

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