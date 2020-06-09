شكرا لمتابعة خبر عن مواجهات هي الاعنف والاشد ضراوة .. تحرير مناطق جديدة شرق العاصمة صنعاء والحوثيون مع آلياتهم يسحقون (تفاصيل ) والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - تطور الان جولة من المواجهات الاكثر ضراوة تشهدها جبهات شرق صنعاء حيث قتل وأصيب عدد من عناصر جماعة الحوثي امس الأثنين واليوم الثلاثاء ، بقصف مدفعي لقوات الجيش على مواقع الحوثيون بجبهة نهم شرق صنعاء.

وذكرت مصادر عسكرية، إن القصف المدفعي لقوات الجيش أسفر عن مصرع وإصابة عدد من عناصر الحوثي علاوة على تدمير عربات وآليات قتالية تابعة لها.

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إلى ذلك أسقط الجيش الوطني، طائرة مسيّرة تابعة لجماعة الحوثي في الجبهة ذاتها.

وكانت قوات الجيش حررت، السبت، مواقع ( الدخيل، العلق، الرماة ، صفراء، شنان، الاغر، والدشوش) في منطقة نجد العتق، بمديرية نهم، خلال معارك تكبدت خلالها الحوثيون خسائر كبيرة في العدد والعدة.