شكرا لمتابعة خبر عن بيان هام من البنك المركزي في عدن (نص البيان) والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - دشن البنك المركزي اليمني، اليوم الثلاثاء، بالتعاون مع نيابة الأموال العامة في العاصمة المؤقتة عدن، حملة واسعة ضد المتلاعبين بالمضاربة بأسعار الصرف، المتسببين في تدهور قيمة العملة المحلية (الريال اليمني) مقابل العملات الأجنبية .

وأوضح بيان صادر عن البنك في مقره الرئيسي بعدن، حصلت وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) على نسخة منه، أنه تم النزول الى شركات ومنشآت الصرافة في عدن للتأكد من مدى إلتزامها بالقوانين والتعليمات الصادرة من البنك المركزي، بهدف وقف هذا التدهور والتلاعب بالعملة، وضبط سعر الصرف .

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وأضاف أن اليوم الأول للحملة كشف عدد من المنشآت وشركات الصرافة المخالفة وتم اتخاذ عدد من العقوبات عليها منها إغلاقها بأوامر من نيابة الأموال العامة .. منوهاً إلى أن البنك سيستمر في حملاته لتشمل جميع المحافظات، وسيتخذ إجراءات قانونية صارمة تجاه المخالفين بما فيها سحب التراخيص والإحالة للقضاء .